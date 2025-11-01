A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, vem ampliando o trabalho de recuperação de ruas, acessos e estradas rurais utilizando material reciclado proveniente de obras de manutenção da rodovia Marechal Rondon (SP-300). O reaproveitamento do chamado material fresado, segundo o município, tem garantido melhorias significativas na mobilidade, especialmente em bairros e comunidades rurais.

Entre os locais recentemente beneficiados, estão o acesso que liga o bairro Maestro Júlio Ferrari ao Jardim Maria Luíza IV, o bairro Virgílio Rocha, a comunidade da Rocinha e as ruas e acessos das chácaras Santo Antônio - região conhecida como Corvo Branco. A ação também contempla trechos urbanos, como o acesso à avenida Padre Salústio, a via que leva ao Parque do Povo e áreas de grande circulação, como o entorno da pista de skate no Júlio Ferrari.

De acordo com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Claudemir Rocha Mio (Tupã), o material, popularmente conhecido como "raspa de asfalto", é doado ao município pela concessionária responsável pela rodovia. Após ser armazenado na usina de asfalto da prefeitura, o material é reaproveitado para calçamento e pavimentação.