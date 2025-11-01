Com cerca de cinco casos de câncer de mama registrados em homens por ano, o Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú (47 quilômetros de Bauru), referência nacional em tratamento oncológico, ressalta que a campanha Outubro Rosa deve desempenhar papel fundamental na conscientização e no diagnóstico precoce da doença não apenas em mulheres.

"Embora esses casos (em homens) representem apenas 1% de todos os casos de câncer de mama no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), esse índice não reduz a importância da vigilância e do diagnóstico precoce", alerta o hospital, em nota.

"Por ser raro, seu reconhecimento pode ser mais tardio, potencializando sua gravidade e diminuindo as chances de cura. Por isso, é importante que os homens também estejam atentos aos sintomas da doença, como alterações na pele do mamilo (como retração, vermelhidão ou descamação), nódulos, inchaço, secreção no mamilo ou aumento de linfonodos na axila", completa.