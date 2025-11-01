O ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), esteve em Bauru nesta sexta-feira (31) para lançar, ao lado do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, novas ações do Plano Nacional Pena Justa e participar da instalação das 1ª e 2ª Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e da Unidade de Processamento Judicial (UPJ) na comarca.

As novas varas, criadas a partir do remanejamento da 2ª Vara Criminal e da 2ª Vara das Execuções Criminais, passaram a julgar casos de violência doméstica e familiar contra mulheres. Cada uma contará com equipe multidisciplinar de apoio às vítimas. As juízas Daniele Mendes de Melo e Jane Carrasco Alves Floriano assumiram as unidades.

A UPJ, sob a corregedoria da juíza Daniele Mendes de Melo, passou a concentrar ofícios de mesma competência, o que deve agilizar o andamento dos processos e otimizar a estrutura física e de pessoal. Segundo o TJ-SP, esse modelo pode aumentar a produtividade em até 60%.