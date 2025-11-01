CANDIDATURA DESCARTADA

A prefeita Suéllen Rosim (PSD) não será candidata a deputada federal no ano que vem. Foi o que ela afirmou nesta sexta (31) de manhã, no programa Café com Política (JC/JCNET + 96FM). Suéllen disse que ama Bauru e que seu compromisso é com os projetos e programas que estão em andamento e com as entregas que virão. Ela confirma a pré-candidatura da mãe, Lúcia Rosim (secretária de Assistência Social), a deputada federal.

CONCESSÃO DA COLETA DE LIXO

Na maior parte do Café com Política, Suéllen respondeu a questionamentos sobre a concessão da coleta de lixo à iniciativa privada através de uma Parceria Público Privada (PPP). Serão concedidos os serviços de coleta tanto do lixo orgânico quanto do reciclável, além dos ecopontos. Os bauruenses pagarão uma tarifa pelo serviço a ser concessionado, que inclui a construção, em alguns anos, de uma usina de tratamento dos dejetos.

POR QUE NÃO MANTER?

Para justificar a medida, Suéllen cita o Novo Marco Legal do Saneamento Básico no País, que obriga as prefeituras a instituir a cobrança pelo serviço de coleta, mas não obriga a terceirização. Sobre o porquê de o serviço não continuar a cargo do poder público, mesmo com a cobrança da tarifa, a prefeita argumenta que diante dos problemas crônicos enfrentados pela Emdurb para fazer uma coleta bem feita, o melhor a se fazer é repassar o trabalho a uma empresa especializada.