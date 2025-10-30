Investigador vê homem tentando conter autor de furto e o prende

Botucatu - Um suspeito de invadir e furtar uma residência no bairro Cohab 6, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), foi detido por um investigador que fazia diligências no bairro e viu um popular tentando contê-lo, na tarde desta quarta-feira (29).

De acordo com boletim de ocorrência (BO), o policial civil, que atua no 1.º Distrito Policial (1.º DP), avistou dois homens em luta corporal na via e, na sequência, um deles fugindo.

Ele parou para verificar a situação e foi informado por populares que o suspeito que saiu correndo havia acabado de invadir uma casa próxima para furtar objetos.