Investigador vê homem tentando conter autor de furto e o prende

Botucatu - Um suspeito de invadir e furtar uma residência no bairro Cohab 6, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), foi detido por um investigador que fazia diligências no bairro e viu um popular tentando contê-lo, na tarde desta quarta-feira (29).
De acordo com boletim de ocorrência (BO), o policial civil, que atua no 1.º Distrito Policial (1.º DP), avistou dois homens em luta corporal na via e, na sequência, um deles fugindo.
Ele parou para verificar a situação e foi informado por populares que o suspeito que saiu correndo havia acabado de invadir uma casa próxima para furtar objetos.
O investigador solicitou apoio da equipe operacional do Setor de Investigações da unidade e iniciou buscas pelo homem, que foi localizado nas proximidades quando tentava se esconder.
Ele resistiu à abordagem, mas acabou contido e preso com a chegada de outros policiais. O proprietário do imóvel invadido foi identificado, confirmou o furto e recebeu de volta seus pertences.
O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de furto e resistência e apresentado no plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça aguardando a apresentação na audiência de custódia.