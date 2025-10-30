Vereador de Agudos renuncia ao cargo por motivos particulares

Agudos - Nesta quinta-feira (30), o vereador e vice-presidente da Câmara de Agudos (13 quilômetros de Bauru) Luiz José Breve (PSD), eleito com 549 votos no último pleito para o segundo mandato, protocolou junto à Secretaria da Casa pedido de renúncia ao cargo por razões particulares.
Por meio de nota, o presidente do Legislativo, Joster Aparecido de Melo (Republicanos), informou que o pedido de Breve foi devidamente acatado pela Mesa Diretora, em conformidade com a Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara.
"A Câmara dará prosseguimento ao procedimento legal de convocação do suplente, Luciano Durães de Vasconcelos, que será formalmente chamado após publicação do ato no Diário Oficial do Município, conforme estabelece a legislação vigente", explicou.
"A Câmara Municipal de Agudos, sob a presidência de Joster Melo, reafirma seu compromisso com a transparência, legalidade e a continuidade dos trabalhos legislativos em benefício da população agudense", complementou.
Acidente recente
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, na noite do último dia 9 de setembro, o vereador Luiz José Breve envolveu-se em um acidente quando retornava de uma pescaria.
Na ocasião, o barco onde ele estava com mais três homens virou em um trecho do rio Tietê em Macatuba. O parlamentar conseguiu se salvar, assim como outros dois amigos.
Já o quarto ocupante da embarcação, Cícero Antonio Amaro, conhecido como “Barba”, submergiu e não retornou à superfície. O corpo dele só foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros no dia 13 de setembro.