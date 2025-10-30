Vereador de Agudos renuncia ao cargo por motivos particulares

Agudos - Nesta quinta-feira (30), o vereador e vice-presidente da Câmara de Agudos (13 quilômetros de Bauru) Luiz José Breve (PSD), eleito com 549 votos no último pleito para o segundo mandato, protocolou junto à Secretaria da Casa pedido de renúncia ao cargo por razões particulares.

Por meio de nota, o presidente do Legislativo, Joster Aparecido de Melo (Republicanos), informou que o pedido de Breve foi devidamente acatado pela Mesa Diretora, em conformidade com a Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara.

"A Câmara dará prosseguimento ao procedimento legal de convocação do suplente, Luciano Durães de Vasconcelos, que será formalmente chamado após publicação do ato no Diário Oficial do Município, conforme estabelece a legislação vigente", explicou.