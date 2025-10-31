PPP do Lixo surpreende e movimenta cena política bauruense

PPP do Lixo em Bauru

Vai repercutir muito nesta sexta (31) e nos próximos dias o anúncio feito nesta quinta (30) pela prefeita Suéllen Rosim (PSD) sobre a implantação de uma Parceria Público-Privada (PPP) para a coleta do lixo domiciliar. A população terá oportunidade de fazer perguntas diretamente à prefeita no programa Café com Política, a partir das 7h30 desta sexta. Basta enviar para o Whats do programa (99123-9696).

Alckmin, Fachin, Dirceu...

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin; o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; e o presidente do Tribunal de Justiça (TJ) do Estado de São Paulo, Fernando Antonio Torres Garcia, são aguardados em Bauru nesta sexta-feira (31). São agendas separadas. Quem também estará em Bauru no mesmo dia é o ex-ministro José Dirceu, liderança nacional do PT.

Violência Doméstica

Edson Fachin e Fernando Garcia estarão em Bauru pela manhã, quando serão inauguradas, às 11h, a 1ª e 2ª Varas de Violência Doméstica contra a Mulher e o setor de Atendimento à Pessoa Custodiada (Apec), da Justiça.