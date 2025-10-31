PPP do Lixo surpreende e movimenta cena política bauruense

PPP do Lixo em Bauru
Vai repercutir muito nesta sexta (31) e nos próximos dias o anúncio feito nesta quinta (30) pela prefeita Suéllen Rosim (PSD) sobre a implantação de uma Parceria Público-Privada (PPP) para a coleta do lixo domiciliar. A população terá oportunidade de fazer perguntas diretamente à prefeita no programa Café com Política, a partir das 7h30 desta sexta. Basta enviar para o Whats do programa (99123-9696).
Alckmin, Fachin, Dirceu...
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin; o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; e o presidente do Tribunal de Justiça (TJ) do Estado de São Paulo, Fernando Antonio Torres Garcia, são aguardados em Bauru nesta sexta-feira (31). São agendas separadas. Quem também estará em Bauru no mesmo dia é o ex-ministro José Dirceu, liderança nacional do PT.
Violência Doméstica
Edson Fachin e Fernando Garcia estarão em Bauru pela manhã, quando serão inauguradas, às 11h, a 1ª e 2ª Varas de Violência Doméstica contra a Mulher e o setor de Atendimento à Pessoa Custodiada (Apec), da Justiça.
MCMV e Casa Paulista
Já o vice-presidente Geraldo Alckmin é aguardado para a inauguração de 1.155 moradias do Residencial Vida Nova Harmonia, da Pacaembu Construtora, que contou com recursos do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), em parceria com o programa Casa Paulista, do governo do Estado. Será a partir das 15h30.
José Dirceu estará na audiência pública sobre a ferrovia Malha Oeste, convocada pela vereadora Estela Almagro (PT), a partir das 9h, na ITE.
Segurança pública em debate 1
Os vereadores Pastor Bira (Podemos) e Cabo Helinho (PL) apresentam Projeto de Resolução para criar a Comissão de Segurança Pública na Câmara Municipal de Bauru. As Comissões Permanentes têm por objetivo estudar os assuntos submetidos ao seu exame, manifestar sobre eles sua opinião e preparar, por iniciativa própria, projetos de lei atinentes à sua especialidade.
Segurança pública em debate 2
O intuito da comissão, segundo os parlamentares, é analisar e emitir parecer sobre proposições legislativas relacionadas à segurança pública, defesa civil e prevenção à violência; promover audiências públicas e reuniões temáticas com autoridades policiais, entidades civis e representantes da comunidade; sugerir medidas e políticas públicas voltadas à melhoria da segurança pública; e acompanhar e fiscalizar as ações da Administração Municipal referentes ao tema.
Segurança pública em debate 3
Pastor Bira e Cabo Helinho promoveram, em julho deste ano, série de audiências públicas sobre o assunto – foram três temas: Ações para melhorar a segurança nas escolas municipais de Bauru; Ações para trazer mais segurança aos centros comerciais de Bauru; e Ações para fortalecer a segurança pública no Município de Bauru.