Polícia Civil apreende adolescentes por tráfico em Dois Córregos

Dois Córregos - Na tarde desta quinta-feira (30), a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar (PM) e do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep), realizou operação na Vila São Pedro, em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru), que resultou na apreensão de dois adolescentes suspeitos de envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Após investigações, as equipes identificaram uma residência abandonada utilizada para o armazenamento e comércio de drogas. Durante a campana, os policiais observaram intensa movimentação no local e flagraram transação típica de tráfico.

Com a chegada das equipes, um dos adolescentes tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi abordado na rua da frente. Com ele, foram encontradas porções de crack, cocaína e dinheiro. O outro adolescente foi contido no interior da casa.