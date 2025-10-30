31 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM IMÓVEL ABANDONADO

Polícia Civil apreende adolescentes por tráfico em Dois Córregos

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil/Divulgação
Na operação, foram apreendidos porções de cocaína, maconha e crack, além de dinheiro e materiais para preparo e embalagem da droga
Na operação, foram apreendidos porções de cocaína, maconha e crack, além de dinheiro e materiais para preparo e embalagem da droga

Dois Córregos - Na tarde desta quinta-feira (30), a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar (PM) e do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep), realizou operação na Vila São Pedro, em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru), que resultou na apreensão de dois adolescentes suspeitos de envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Após investigações, as equipes identificaram uma residência abandonada utilizada para o armazenamento e comércio de drogas. Durante a campana, os policiais observaram intensa movimentação no local e flagraram transação típica de tráfico.

Com a chegada das equipes, um dos adolescentes tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi abordado na rua da frente. Com ele, foram encontradas porções de crack, cocaína e dinheiro. O outro adolescente foi contido no interior da casa.

Com o auxílio de um cão farejador, foram encontradas no local mais porções de cocaína, maconha e crack, além de materiais para preparo e embalagem da droga. Os adolescentes foram apreendidos em flagrante por ato infracional de tráfico de drogas e permaneceram à disposição da Vara da Infância e da Juventude.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários