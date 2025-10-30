Bira e Helinho propõe Comissão de Segurança Pública na Câmara

Os vereadores Pastor Bira (Podemos) e Cabo Helinho (PL) apresentaram um Projeto de Resolução na Câmara Municipal de Bauru para criar a Comissão de Segurança Pública no Poder Legislativo.

Segundo informam os parlamentares, o intuito da Comissão de Segurança Pública é analisar e emitir parecer sobre proposições legislativas relacionadas à segurança pública, defesa civil e prevenção à violência; promover audiências públicas e reuniões temáticas com autoridades policiais, entidades civis e representantes da comunidade; sugerir medidas e políticas públicas voltadas à melhoria da segurança pública; e acompanhar e fiscalizar as ações da Administração Municipal referentes ao tema.

Pastor Bira e Cabo Helinho promoveram, em julho deste ano, série de audiências públicas sobre o assunto – foram três temas: Ações para melhorar a segurança nas escolas municipais de Bauru; Ações para trazer mais segurança aos centros comerciais de Bauru; e Ações para fortalecer a segurança pública no Município de Bauru.

"Enriquecedoras e propositivas, as audiências mostraram que a cidade de Bauru tem muito a evoluir neste assunto – tanto na criação de leis e políticas públicas quanto também na busca de investimentos para o setor", explicam os vereadores, na Exposição de Motivos do Projeto de Resolução.