Falsos policiais são suspeitos de cobrarem por proteção em Jaú

Jaú - A Polícia Civil de Jaú (47 quilômetros de Bauru) irá investigar dois homens suspeitos de se passarem por policiais e oferecerem "ajuda" a moradores para esclarecerem crimes em troca de dinheiro e de bens.

De acordo com o registro policial, o fato foi descoberto após a prisão em flagrante de uma mulher por tráfico de drogas no Horto Florestal, nesta terça-feira (28). Com ela, foram apreendidas porções de crack.

A suspeita indicou um imóvel onde, segundo ela, dois homens com simulacro de arma de fogo se passavam por policiais, abordando moradores e oferecendo ajuda na resolução de crimes em troca de dinheiro e bens.