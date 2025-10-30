Falsos policiais são suspeitos de cobrarem por proteção em Jaú

Jaú - A Polícia Civil de Jaú (47 quilômetros de Bauru) irá investigar dois homens suspeitos de se passarem por policiais e oferecerem "ajuda" a moradores para esclarecerem crimes em troca de dinheiro e de bens.
De acordo com o registro policial, o fato foi descoberto após a prisão em flagrante de uma mulher por tráfico de drogas no Horto Florestal, nesta terça-feira (28). Com ela, foram apreendidas porções de crack.
A suspeita indicou um imóvel onde, segundo ela, dois homens com simulacro de arma de fogo se passavam por policiais, abordando moradores e oferecendo ajuda na resolução de crimes em troca de dinheiro e bens.
No local, foram apreendidos o simulacro, entorpecentes, R$ 8,9 mil em dinheiro e identificados outros suspeitos, incluindo um homem que confessou ter adquirido drogas com dinheiro proveniente de furto.
Todos os detidos foram encaminhados à unidade policial para qualificação e registro do boletim de ocorrência (BO). A mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e ficou à disposição da Justiça.
A operação, coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), contou com apoio de policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e do Setor de Investigações Gerais (SIG).