Decisão no STF e lei em Bauru: pela transparência pública

Transparência 1

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na última segunda-feira (27) que o governo federal promova, entre dezembro deste ano e março de 2026, uma campanha publicitária, em emissoras comerciais e públicas e na internet, sobre a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares.

Transparência 2

No conteúdo publicitário deverão ser informados canais de acesso e o modo de acompanhamento da execução dos recursos federais. Na decisão, o ministro também determinou que as peças publicitárias e informativas deverão ser veiculadas, no mesmo período, na TV Senado, na TV Câmara e na TV Justiça.

Transparência 3

Segundo a ordem judicial, as campanhas devem ter linguagem simples e acessível. Também precisam estimular a consulta sobre o caminho dos recursos e a denúncia de eventuais irregularidades. O objetivo é garantir que o cidadão tenha acesso ao mecanismo de fiscalização das emendas, que são recursos enviados pelos parlamentares para seus redutos políticos.