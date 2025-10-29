Sobre Servidores Públicos, Pessoas e Consciência

O dia 28 de outubro foi definido em 1943, através do Decreto-Lei Nº 5.936/1943 pelo, então presidente, Getúlio Vargas como a data para comemorar o Dia do Servidor Público.

Servidores Púbicos são pessoas comuns e qualquer um pode sê-lo, desde que busque por intermédio do concurso público, um determinado cargo. Cargo esse, na maioria das vezes, escolhido de acordo com as suas habilidades e sonhos profissionais e/ou, também, pela estabilidade.

Há o esteriótipo de que servidor público não trabalha, que usufrui de várias vantagens como: muitos dias de folga: abonadas, feriados, pontos facultativos, férias prolongadas... Mas, você sabia que tudo está computado em um calendário a cumprir sem causar prejuízo à população? Que há um Estatuto do Servidor Público embasado em leis definindo direitos e, também, deveres?