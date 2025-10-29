Sobre Servidores Públicos, Pessoas e Consciência

O dia 28 de outubro foi definido em 1943, através do Decreto-Lei Nº 5.936/1943 pelo, então presidente, Getúlio Vargas como a data para comemorar o Dia do Servidor Público.
Servidores Púbicos são pessoas comuns e qualquer um pode sê-lo, desde que busque por intermédio do concurso público, um determinado cargo. Cargo esse, na maioria das vezes, escolhido de acordo com as suas habilidades e sonhos profissionais e/ou, também, pela estabilidade.
Há o esteriótipo de que servidor público não trabalha, que usufrui de várias vantagens como: muitos dias de folga: abonadas, feriados, pontos facultativos, férias prolongadas... Mas, você sabia que tudo está computado em um calendário a cumprir sem causar prejuízo à população? Que há um Estatuto do Servidor Público embasado em leis definindo direitos e, também, deveres?
É triste e um equívoco, tentar colocar todos os servidores em uma única caixa, porque há pessoas e pessoas, tanto quanto há trabalhadores e trabalhadores em todos os campos profissionais e igualar a todos seria julgar sem conhecimento. Mas... Só se ofende quem se encaixa, quem não prova o contrário, mostrando com seu trabalho, quem é servidor público.
Servidores Públicos são pessoas comuns que buscaram um concurso, fizeram uma prova, alcançaram a aprovação e foram admitidas. Claro que, quando se fala de servidor, devemos nos lembrar de que cada pessoa é única e, cada qual com sua consciência no desempenho das suas funções.
A questão não é ser servidor, mas sim, um ser humano com ética e caráter que tenha consciência da sua responsabilidade e esse é um detalhe que deve ser observado em todo e qualquer profissional: sendo servidor ou não.
E mesmo depois de as pessoas serem aprovadas no concurso enfrentam muitos desafios que somente cada um sabe o que passou, onde o sapato apertou ou ainda aperta na função que desempenham.
A todos os servidores que são pessoas conscientes, profissionais éticos e a servir ao público: parabéns pelo dia! Continuem a desempenhar a função independentemente de esteriótipos lançados por alguns que criam atributos pejorativos e falaciosos à toda categoria. Pessoas que, as vezes, só repetem o que ouvem sem conhecimento de causa. Mas, se acaso há alguém que se encaixa nesses esteriótipos, ainda dá tempo de mudar para não ser o motivo de ajudar a reduzir toda uma categoria à imagem de servidores que não fazem e/ou não trabalham. Há muitos que fazem e trabalham muito e a estes: Parabéns! Parabéns!