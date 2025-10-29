31 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PRISÃO POR AGRESSÃO

Polícia Militar prende homem por violência doméstica em Jaú

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/ Polícia Militar
Arma apreendida na casa do acusado
Arma apreendida na casa do acusado

Na manhã desta segunda-feira (27), a Polícia Militar de Jaú (47km) atendeu uma ocorrência de violência doméstica no bairro Cidade Alta, que resultou na prisão de um homem acusado de agredir e ameaçar de morte sua ex-companheira.

De acordo com informações da PM, a vítima, que preferiu não ser identificada, relatou que havia aceitado uma carona do ex-companheiro até o trabalho. Durante o trajeto, o homem desviou o caminho e a levou até sua residência, onde a enforcou com as mãos e fez ameaças de morte. A mulher conseguiu escapar e pedir ajuda, sendo perseguida pelo agressor até a rua, onde ele teria tentado continuar as agressões.

Assustada, a vítima buscou abrigo em uma casa próxima e acionou o 190. Ela também informou aos policiais que o ex-companheiro possuía uma arma de fogo em casa, o que aumentava o medo pelas constantes ameaças. A mulher apresentava um ferimento superficial no lábio.

Com base nas informações, a equipe policial localizou o suspeito em seu local de trabalho. Questionado, ele negou as agressões e afirmou que a vítima teria se ferido sozinha. Em seguida, os policiais foram até a residência do homem, onde ele autorizou uma vistoria. No imóvel, foi entregue voluntariamente um simulacro de arma de fogo, que foi apreendido.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde foi registrado o boletim de ocorrência por lesão corporal, ameaça e apreensão de objeto. Ele permanece preso, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários