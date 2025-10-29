Polícia Militar prende homem por violência doméstica em Jaú

Na manhã desta segunda-feira (27), a Polícia Militar de Jaú (47km) atendeu uma ocorrência de violência doméstica no bairro Cidade Alta, que resultou na prisão de um homem acusado de agredir e ameaçar de morte sua ex-companheira.

De acordo com informações da PM, a vítima, que preferiu não ser identificada, relatou que havia aceitado uma carona do ex-companheiro até o trabalho. Durante o trajeto, o homem desviou o caminho e a levou até sua residência, onde a enforcou com as mãos e fez ameaças de morte. A mulher conseguiu escapar e pedir ajuda, sendo perseguida pelo agressor até a rua, onde ele teria tentado continuar as agressões.

Assustada, a vítima buscou abrigo em uma casa próxima e acionou o 190. Ela também informou aos policiais que o ex-companheiro possuía uma arma de fogo em casa, o que aumentava o medo pelas constantes ameaças. A mulher apresentava um ferimento superficial no lábio.