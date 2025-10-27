Picape capota em rodovia de Bauru e condutor sofre ferimentos

Um homem de 27 anos ficou ferido em um capotamento ocorrido na tarde desta segunda-feira (27), por volta das 17h40, na altura do quilômetro 346 mais 800 metros da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Arealva, nas proximidades do viaduto de acesso à Vila São Paulo, em Bauru.

De acordo com o registro policial, ele conduzia uma picape Fiat Strada no sentido Arealva-Bauru quando, por razões a serem esclarecidas, perdeu o controle da direção e capotou, parando além do acostamento.

O condutor, que estava sozinho, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado a uma unidade de saúde da cidade. Segundo o registro policial, o trânsito no local não precisou ser interditado.