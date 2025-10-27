Caminhoneiro fica preso nas ferragens após carreta tombar

Dois Córregos - Um caminhoneiro ficou preso nas ferragens, na tarde desta segunda-feira (27), depois que a carreta conduzida por ele tombou na altura do quilômetro 156 mais 400 metros da rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), a Jaú-Brotas, no sentido leste, em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru). Segundo informações do site da Artesp, ele foi socorrido com ferimentos de natureza moderada.

O acidente ocorreu por volta das 16h30. Por razões a serem apuradas, em um trecho de curva, o condutor da carreta, que estava carregada com 32 toneladas de fertilizantes, perdeu o controle da direção, tombou e, na sequência, chocou-se contra uma barreira de concreto além do acostamento.

Preso nas ferragens, o motorista foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros com lesões moderadas e conduzido a um hospital da região. Parte da carga ficou espalhada sobre uma das pistas e acostamento, que foram interditados para o trabalho das equipes de socorro e de limpeza.