APREENSÃO

Polícia Militar coíbe evento irregular de motociclistas em Jaú

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Militar de Jaú
Veículos foram apreendidos
Veículos foram apreendidos

Na noite de sábado (25), a Polícia Militar de Jaú (47km) realizou uma operação de fiscalização de trânsito na Avenida Dr. Quinzinho. Segundo a corporação, no local ocorria um evento não autorizado, onde motociclistas realizavam manobras perigosas e arrancadas bruscas, colocando em risco a segurança de participantes e transeuntes.

Durante a ação, os policiais lavraram 12 autos de infração por diversas irregularidades. Além disso, várias motocicletas e automóveis foram recolhidos ao pátio do Detran. A operação, de acordo com a PM, faz parte de um esforço contínuo para coibir práticas ilegais e garantir a segurança no trânsito da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, a atuação firme e preventiva foi essencial para conter práticas que ameaçavam a segurança viária e para garantir a ordem pública. A corporação reforçou seu compromisso com a proteção da comunidade e o cumprimento da legislação de trânsito.

