Desafios da Fruticultura Brasileira

De 4 a 8 de agosto de 2025, ocorreu o XXIX Congresso Brasileiro de Fruticultura, a 1ª Feira de Tecnologia ‘Brazil Fruits’ e o X Prunus sem Fronteiras, em Campinas (SP), cujo tema principal foi o impacto das mudanças climáticas na fruticultura. A promoção foi da Sociedade Brasileira de Fruticultura (SBF), entidade sem fins lucrativos, criada exatamente em Campinas em 1970, que organizou sua 1ª edição em 1971.

O Brasil é o 3º maior produtor mundial de frutas e apenas o 23º exportador de frutas frescas, em função do expressivo consumo interno. Há, porém, potencial de crescimento devido à diversidade, sabor e apelo nutricional das frutas, embora dependa da ampliação do poder aquisitivo dos brasileiros.

O Estado de São Paulo se destaca na produção e processamento, principalmente de cítricos, como laranja e lima ácida Tahiti, mas também apresenta relevância na produção de banana, uva de mesa, vinho, goiaba, figo, manga, abacate, acerola e macadâmia. Recentemente, outras frutíferas começaram a surgir como opções de renda para a agricultura familiar, como pitaya, mirtilo, lichia e cacau.