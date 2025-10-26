26 de outubro de 2025
OPINIÃO

Seja você mesmo

Por Manuella Vicente Barbosa
| Tempo de leitura: < 1 min
Nunca ache que as pessoas

Estão certas quando falam

De você e sim estão erradas

Não deixe que um julgamento

Mude seus pensamentos

E nem que ofensas

Mudem suas crenças

Nunca deixe que chamem

Você de gordo ou do que não gosta

Pois só você sabe

O que carregou nas costas

Nunca ofenda alguém

Nem a faça sofrer

Pessoas têm sentimentos

E não é legal fazer alguém

entristecer

Se não sabe ler e escrever,

Não abaixe a cabeça

Siga em frente

Tente mais uma vez

A vida é cheia de desafios

E o primeiro deles

É vencer o próprio medo

De tentar fazer acontecer!

