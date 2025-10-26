Seja você mesmo
Nunca ache que as pessoas
Estão certas quando falam
De você e sim estão erradas
Não deixe que um julgamento
Mude seus pensamentos
E nem que ofensas
Mudem suas crenças
Nunca deixe que chamem
Você de gordo ou do que não gosta
Pois só você sabe
O que carregou nas costas
Nunca ofenda alguém
Nem a faça sofrer
Pessoas têm sentimentos
E não é legal fazer alguém
entristecer
Se não sabe ler e escrever,
Não abaixe a cabeça
Siga em frente
Tente mais uma vez
A vida é cheia de desafios
E o primeiro deles
É vencer o próprio medo
De tentar fazer acontecer!