FÉ E CELEBRAÇÃO

Piratininga retoma Marcha para Jesus e anuncia show de Davi Sacer

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Piratininga
A programação será encerrada com o cantor Davi Sacer, um dos maiores nomes da música gospel nacional
A cidade de Piratininga (13 quilômetros de Bauru) se prepara para viver um grande momento de fé e celebração com a realização da Marcha para Jesus 2025, no próximo dia 1 de novembro. O evento, promovido pela Prefeitura Municipal, é aberto a toda a comunidade e busca se firmar como um espaço de louvor, união e esperança.

A concentração será em frente à Câmara Municipal, a partir das 17h, de onde os participantes seguirão em caminhada até a Praça do Turista. Durante o trajeto, estão previstas paradas para oração diante das sedes dos três poderes  - Executivo, Legislativo e Judiciário -, simbolizando a intercessão pelas autoridades e pelo município.

Na Praça do Turista, o público será recebido com momentos de oração e apresentações musicais das igrejas locais. A programação será encerrada com o cantor Davi Sacer, um dos maiores nomes da música gospel nacional, conhecido por suas canções de fé e de adoração que emocionam multidões. O show está previsto para as 20h.

"A Marcha para Jesus é um evento tradicional que reúne fiéis, famílias e comunidades em um ambiente de alegria, comunhão e paz, fortalecendo os laços espirituais e sociais do município", diz a administração, em nota. "O evento deixou de ser realizado nos anos anteriores e, agora, é resgatado, integrando o calendário oficial dos eventos turísticos e culturais da cidade".

