Câmara de Bauru avalia imóveis para instalação de nova sede

Na última terça-feira (21), a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bauru se reuniu na Sala da Presidência para avaliar propostas de imóveis destinados à nova sede do Legislativo bauruense. Durante a reunião, foram discutidos os resultados das visitas técnicas realizadas em oito imóveis e em um terreno oferecido para possível construção da nova sede.

A Comissão Especial de Análise de Propostas de Imóveis, composta por sete servidores, constatou que, na forma atual, nenhum dos imóveis avaliados atende plenamente às necessidades estruturais da Câmara Municipal. No entanto, diversos proprietários demonstraram interesse em realizar as adequações necessárias.

A Mesa Diretora da Casa de Leis defende a manutenção do Legislativo na região central da cidade, tanto pela facilidade de acesso à população quanto pela relevância institucional do local.