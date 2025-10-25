Busca de novo prédio para Câmara gera debate

Novo prédio

A notícia sobre a busca de um prédio para ser a nova sede do Poder Legislativo de Bauru já suscita debate e opiniões sobre qual seria a melhor alternativa. Conforme o JC mostra na página 3 desta edição, uma comissão chefiada pela Mesa Diretora visitou e analisou 9 imóveis e, ao final, concluiu que apenas 3 deles poderia ter viabilidade.

Sugestão

Porém, uma das sugestões recebidas pela coluna, nesta sexta-feira (24), vai no sentido contrário. O leitor afirma que o mais lógico é ampliar as instalações no próprio local onde hoje funciona a Câmara, ou seja, a Praça Dom Pedro II. Segundo esse leitor, dá para fazer um anexo, com projeto arquitetônico moderno, com a construção de uma torre de 3 andares, e estacionamento no subsolo.

Afirmação

"Tem espaço sobrando, não é necessário buscar imóveis por aí. Faça-se uma anexo e interliga-se os dois prédios. A Câmara não precisa sair do ótimo local em que está. Não faz sentido. Uma boa arquitetura resolve isso. O mesmo vale para a prefeitura, com todo o espaço que tem a Praça das Cerejeiras", afirma o leitor.