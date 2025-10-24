Suspeito de 'gato' em energia é preso com pés de maconha e crack

Botucatu - Durante diligências para apurar indícios de ligação clandestina de energia em uma casa no Jardim Continental, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), na manhã desta sexta-feira (24), policiais civis do 1.º Distrito Policial (1º DP) localizaram pés de maconha e porções de crack. O morador foi autuado em flagrante pelos crimes de furto de energia e tráfico de drogas e ficou à disposição da Justiça.

Com apoio de técnicos da CPFL, os investigadores constataram que o fornecimento regular havia sido interrompido e posteriormente religado diretamente no poste, sem a autorização da concessionária, caracterizando ligação clandestina (gato), ainda que a energia passasse pelo medidor.

Durante a verificação externa, os policiais notaram dois pés de maconha no jardim. A moradora foi cientificada sobre a diligência e informou que as irregularidades eram de responsabilidade de seu filho. Em seguida, franqueou o acesso da equipe ao interior da residência.