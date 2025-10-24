24 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM BOTUCATU

Suspeito de 'gato' em energia é preso com pés de maconha e crack

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil/Divulgação
Pés de maconha avistados no jardim da casa levaram à apreensão de porções da droga e de crack e na prisão de um jovem por tráfico
Pés de maconha avistados no jardim da casa levaram à apreensão de porções da droga e de crack e na prisão de um jovem por tráfico

Botucatu - Durante diligências para apurar indícios de ligação clandestina de energia em uma casa no Jardim Continental, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), na manhã desta sexta-feira (24), policiais civis do 1.º Distrito Policial (1º DP) localizaram pés de maconha e porções de crack. O morador foi autuado em flagrante pelos crimes de furto de energia e tráfico de drogas e ficou à disposição da Justiça.

Com apoio de técnicos da CPFL, os investigadores constataram que o fornecimento regular havia sido interrompido e posteriormente religado diretamente no poste, sem a autorização da concessionária, caracterizando ligação clandestina (gato), ainda que a energia passasse pelo medidor.

Durante a verificação externa, os policiais notaram dois pés de maconha no jardim. A moradora foi cientificada sobre a diligência e informou que as irregularidades eram de responsabilidade de seu filho. Em seguida, franqueou o acesso da equipe ao interior da residência.

Os investigadores localizaram o suspeito em uma das edículas e, nas buscas, encontraram 50 pedras de crack, porções de maconha, balança de precisão e centenas de saquinhos plásticos. Equipe da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) foi acionada e o jovem, que admitiu ter feito a ligação irregular e ser o proprietário das drogas, foi preso em flagrante.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários