De olho na distribuição das emendas impositivas dos vereadores

Surpresas!

A partir da notícia publicada nesta quinta-feira (23) aqui na coluna sobre pedido de informações de Pedro Valentim quanto à destinação das emendas impositivas dos vereadores, recebemos informações, extraoficiais, que podem surpreender quando as respostas chegarem. Parte das emendas teria sido destinada para uso altamente questionável dos recursos públicos.

Recente

Desde 2023 os vereadores de Bauru podem apresentar emendas individuais no limite de 1,2% da Receita Corrente Líquida (RCL) do município do ano anterior, que produzirão efeitos a partir da execução orçamentária do exercício do ano posterior. Atualmente, o valor por parlamentar é de aproximadamente R$ 1 milhão.

Metades

A metade desse percentual tem de ser destinadas a ações serviços públicos de saúde, sendo proibido utilizar-se de referidos recursos para o financiamento de pessoal ou de encargos sociais. A outra metade poderá ainda ser aplicada na mesma área ou em outros setores.