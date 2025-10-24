Sabesp amplia fiscalização e faz prisão por furto de água em Lins

Lins - A Sabesp intensificou, nos últimos meses, a fiscalização de possíveis casos de furto de água no oeste paulista, sobretudo nas cidades atendidas na região de Lins, Novo Horizonte, Fernandópolis, Olímpia, Monte Alto e Jales. Na última semana, após denúncia, um homem de 44 anos foi preso em flagrante pelo crime em Lins (102 quilômetros de Bauru).

De acordo com a Sabesp, policiais civis e técnicos da Companhia encontraram uma ligação irregular na rede abastecendo um imóvel no Jardim União. Técnicos confirmaram no local a ação criminosa, o que levou os policiais a fazerem o auto de prisão em flagrante do morador, sem direito a fiança.

"Com a Operação Gato Molhado, as equipes da Companhia detectam irregularidades e a cobrança da água furtada é feita de quem fraudou o sistema", declara, em nota. Em todo o estado, a Sabesp flagrou fraudes em academias, restaurantes, prédios em construção e outros estabelecimentos.