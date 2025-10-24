Sabesp amplia fiscalização e faz prisão por furto de água em Lins

Lins - A Sabesp intensificou, nos últimos meses, a fiscalização de possíveis casos de furto de água no oeste paulista, sobretudo nas cidades atendidas na região de Lins, Novo Horizonte, Fernandópolis, Olímpia, Monte Alto e Jales. Na última semana, após denúncia, um homem de 44 anos foi preso em flagrante pelo crime em Lins (102 quilômetros de Bauru).
De acordo com a Sabesp, policiais civis e técnicos da Companhia encontraram uma ligação irregular na rede abastecendo um imóvel no Jardim União. Técnicos confirmaram no local a ação criminosa, o que levou os policiais a fazerem o auto de prisão em flagrante do morador, sem direito a fiança.
"Com a Operação Gato Molhado, as equipes da Companhia detectam irregularidades e a cobrança da água furtada é feita de quem fraudou o sistema", declara, em nota. Em todo o estado, a Sabesp flagrou fraudes em academias, restaurantes, prédios em construção e outros estabelecimentos.
O diretor de Combate a Fraudes da Sabesp, Luiz Renato Fraga, explica que a empresa tem investido em tecnologia e procedimentos otimizados para detectar essas irregularidades, além de contratar e designar mais profissionais para lidar com casos de grande impacto nas cidades atendidas.
"Um consumo de água fora do padrão, por exemplo, já dispara um alerta, levando à verificação da situação em campo quando as inconsistências são encontradas. As fraudes confirmadas são registradas, a polícia pode ser acionada e o responsável pode ser conduzido à delegacia", diz o diretor.
O furto de água é crime e está descrito no artigo 155 do Código Penal. Dependendo dos meios utilizados para a prática, segundo a Sabesp, pode ser classificado furto qualificado e pode levar à prisão por até 8 anos, além da possibilidade de corte da água e pagamento de multa para a empresa.
"A equipe de combate a irregularidades da Sabesp atua com tecnologia e em parceria com as autoridades policiais. Para reforçar ainda mais o combate às fraudes, montamos um time especializado, que vai atuar no mapeamento e flagrante dessas ocorrências", anuncia Gabriel Seibarauskas, coordenador da operação da Companhia.
Denúncias sobre irregularidades podem ser feitas pelos canais de atendimento da Sabesp - Central de Atendimento, pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita); WhatsApp (11) 3388-8000; e Agência Virtual, no site https://agenciavirtual.sabesp.com.br/.