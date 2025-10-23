Mesa da Câmara de Bauru avalia opções de imóveis para nova sede

Na última terça-feira (21/10), a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bauru se reuniu na Sala da Presidência para avaliar propostas de imóveis destinados à nova sede do Legislativo bauruense. Participaram do encontro o presidente da Casa de Leis, vereador Markinho Souza (MDB), o vice-presidente Cabo Helinho (PL), o 1º secretário André Maldonado (PP) e o 2º secretário Dário Dudário (PSD). Também estiveram presentes o procurador legislativo Renato Chinali Canarim, a diretora administrativa Laís Tragante Leão Peres e o chefe de gabinete da Presidência Allison Talon Carlos.

Durante a reunião, foram discutidos os resultados das visitas técnicas realizadas em oito imóveis e em um terreno oferecido para possível construção da nova sede. A Comissão Especial de Análise de Propostas de Imóveis, composta por sete servidores, constatou que, na forma atual, nenhum dos imóveis avaliados atende plenamente às necessidades estruturais da Câmara Municipal. No entanto, diversos proprietários demonstraram interesse em realizar as adequações necessárias.

A Mesa Diretora da Casa de Leis ressaltou a importância de manter o Legislativo instalado na região central da cidade, tanto pela facilidade de acesso à população quanto pela relevância institucional do local. O presidente Markinho Souza destacou que essa decisão também busca preservar o dinamismo econômico do centro e proporcionar melhores condições de trabalho e atendimento à população: