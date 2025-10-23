Mesa da Câmara de Bauru avalia opções de imóveis para nova sede

Na última terça-feira (21/10), a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bauru se reuniu na Sala da Presidência para avaliar propostas de imóveis destinados à nova sede do Legislativo bauruense. Participaram do encontro o presidente da Casa de Leis, vereador Markinho Souza (MDB), o vice-presidente Cabo Helinho (PL), o 1º secretário André Maldonado (PP) e o 2º secretário Dário Dudário (PSD). Também estiveram presentes o procurador legislativo Renato Chinali Canarim, a diretora administrativa Laís Tragante Leão Peres e o chefe de gabinete da Presidência Allison Talon Carlos.
Durante a reunião, foram discutidos os resultados das visitas técnicas realizadas em oito imóveis e em um terreno oferecido para possível construção da nova sede. A Comissão Especial de Análise de Propostas de Imóveis, composta por sete servidores, constatou que, na forma atual, nenhum dos imóveis avaliados atende plenamente às necessidades estruturais da Câmara Municipal. No entanto, diversos proprietários demonstraram interesse em realizar as adequações necessárias.
A Mesa Diretora da Casa de Leis ressaltou a importância de manter o Legislativo instalado na região central da cidade, tanto pela facilidade de acesso à população quanto pela relevância institucional do local. O presidente Markinho Souza destacou que essa decisão também busca preservar o dinamismo econômico do centro e proporcionar melhores condições de trabalho e atendimento à população:
“É importante que o Poder Legislativo permaneça na região central, onde a população tem mais acesso às opções de mobilidade, garantindo também a ocupação e o movimento no coração da cidade. Reforçamos, assim, a importância de contribuir para a revitalização do centro e de manter um prédio público que ajude a fortalecer o comércio local, gerando fluxo de pessoas e dinamismo econômico na região. Além disso, buscamos uma estrutura moderna e funcional, que permita um melhor atendimento aos munícipes e ofereça um plenário com conforto para a população que participa das sessões, audiências e reuniões legislativas. Queremos uma sede que represente bem o Legislativo bauruense e que não demande manutenções constantes, como ocorre com o atual prédio da Câmara”, afirmou o presidente.
Diante das análises, restaram três opções consideradas viáveis: o imóvel onde funcionava a antiga Caixa Econômica Federal, na esquina das ruas Presidente Kennedy e Virgílio Malta; um prédio em construção na quadra 8 da Rua Araújo Leite; e outro imóvel da antiga Caixa Econômica Federal, na quadra 7 da Avenida Nações Unidas.
O procurador legislativo, Dr. Renato Canarim, sugeriu que a consultoria de engenharia contratada pela Câmara elabore um parecer técnico para indicar qual das três opções oferece melhores condições de adaptação e funcionalidade.
Após a entrega do parecer, a Mesa Diretora dará continuidade à análise para definir o imóvel mais adequado, considerando prazo de adequação, mobiliário, valor e forma de pagamento.