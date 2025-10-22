22 de outubro de 2025
UM HOMEM FOI PRESO

Operação conjunta apreende R$ 10 milhões em drogas em Botucatu

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
Nesta terça-feira (21), em Botucatu, Polícia Civil localizou 155 tijolos de crack e 60 tijolos de cocaína em um fundo falso no caminhão
Nesta terça-feira (21), em Botucatu, Polícia Civil localizou 155 tijolos de crack e 60 tijolos de cocaína em um fundo falso no caminhão

Botucatu - Uma operação conjunta envolvendo Polícia Militar Rodoviária e Polícia Civil resultou na apreensão de drogas avaliadas em cerca de R$ 10 milhões, nesta semana, na região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico e permaneceu à disposição da Justiça.

A ocorrência teve início no domingo (19), quando a Polícia Rodoviária apreendeu 13 quilos de drogas em um caminhão durante uma fiscalização em Torre de Pedra e prendeu o condutor em flagrante.

Posteriormente, nesta terça-feira (21), em Botucatu, a Polícia Civil localizou 155 tijolos de crack, no total de 161,8 quilos, e 60 tijolos de cocaína, que pesaram 64,9 quilos, em um fundo falso no veículo.

A operação reuniu policiais civis de Itatinga, além da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) da Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu.

