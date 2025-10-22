Preso condenado por abusar sexualmente de sobrinha de 14 anos

Botucatu - Um homem de 32 anos condenado por abusar sexualmente da sobrinha de 14 anos, que estava foragido há mais de um ano, foi preso nesta quarta-feira (22), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), em uma operação que reuniu policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da cidade e do Grupo de Investigações em Área Rural (Giar).

Segundo o registro policial, as diligências visando ao cumprimento do mandado de prisão por estupro de vulnerável contra o homem, que foi condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, tiveram início na área rural de Botucatu, em uma fazenda onde ele prestava serviços.

Depois, as buscas se estenderam ao Jardim Monte Mor, onde residia com familiares. Diante do cerco, o foragido decidiu se apresentar à Polícia Civil na sede da DIG, acompanhado de sua advogada. Após o cumprimento do mandado de prisão, ele ficou à disposição da Justiça.