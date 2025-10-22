Operação contra 'sócios' no tráfico flagra maconha, inclusive dry

Lençóis Paulista - Uma operação deflagrada pelas forças de segurança de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), nesta quarta-feira (22), que tinha como alvos dois suspeitos de atuarem juntos no comércio de drogas, resultou na apreensão de porções de maconha, inclusive do tipo "dry", além da prisão de um jovem de 20 anos e apreensão da namorada dele, uma adolescente de 15 anos.

Após investigações conduzidas pela Delegacia de Lençóis Paulista, policiais civis e militares e agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) cumpriram mandados de busca em dois endereços na cidade. No primeiro, o investigado não se encontrava e nada de ilícito foi localizado.

Já no segundo, no Jardim América, onde estava o casal detido, as equipes apreenderam 78 porções de maconha, um invólucro contendo 54 gramas de "dry", munição de calibre 32, embalagens plásticas, uma balança de precisão, anotações, uma espada e dois celulares.