Estação de esgoto: a extensa 'novela' em nova fase...

Paralisada 1
As grandes empresas do saneamento no País não tentaram se habilitar para a licitação que vai definir a empresa a terminar a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Bauru, mas não estão ausentes do processo. O plenário do Tribunal de Contas do Estado (TCE) determinou, no final da manhã desta quarta-feira (23), nova suspensão da licitação para término da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Bauru.
Paralisada 2
Trata-se do terceiro edital, cuja licitação teve início na terça-feira (21). O pedido de suspensão foi feito ao TCE pela Aegea Saneamento. Após longo debate, os conselheiros decidiram, por 5 votos a 1, paralisar novamente o processo para que as bases da concorrência sejam melhor definidas, principalmente no que diz respeito à exigência de atestados para obras de drenagem da cidade no futuro contrato a ser firmado com a empresa ou consórcio vencedor.
Recorrente
O deputado federal Capitão Augusto e a deputada estadual Dani Alonso, ambos do PL, vão reinaugurar um escritório político em Bauru. Segundo o comunicado enviado à imprensa, será no próximo dia 8/11, na quadra 14 da avenida Rodrigues Alves. Integram o convite os vereadores ligados à legenda Cabo Helinho e Márcio Teixeira.
Repetido
Até mesmo a arrastada indefinição do líder máximo do PL, Jair Bolsonaro, em relação à disputa presidencial tem ar de ‘déjà vu’. Em 2018, seu antagonista, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou já ‘nos acréscimos’ o nome de Fernando Haddad para substituí-lo na disputa — decisão que se mostrou desastrosa para a esquerda. Por fim, é sempre possível aprender com as experiências alheias, qualquer que seja o espectro político
Novo debate 1
O Novo fará um encontro regional em Bauru, neste sábado (25). Será no Alameda, a partir das 9h. O evento contará com as presenças de Ricardo Salles, deputado federal e pré-candidato ao Senado pelo partido; do desembargador Sebastião Coelho; de Pedro Poncio; Marco Aurélio e Anna do Agro, além de lideranças locais, como o vereador Eduardo Borgo, e regionais.
Novo debate 2
O encontro do Novo faz parte da estratégia do partido de ampliar sua presença e fortalecer diretórios no Interior paulista, reunindo filiados, apoiadores e pré-candidatos para discutir os desafios locais, estaduais e nacionais. Na véspera, sexta-feira (24), às 19h, o vereador Borgo organizou uma mesa redonda com Salles e o desembargador Coelho, na sede da OAB (Nações Unidas), para debater o Brasil. A entrada é aberta a qualquer interessado.
Emendas impositivas
O ativista político Pedro Valentim encaminhou ofício à Câmara Municipal de Bauru pedindo informações sobre quais entidades assistenciais e instituições foram contempladas com emendas impositivas dos vereadores em 2024 e 2025. O volume financeiro que cada uma recebeu e quais vereadores fizeram a destinação também foram perguntas enviadas no documento.