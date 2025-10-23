Estação de esgoto: a extensa 'novela' em nova fase...

Paralisada 1

As grandes empresas do saneamento no País não tentaram se habilitar para a licitação que vai definir a empresa a terminar a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Bauru, mas não estão ausentes do processo. O plenário do Tribunal de Contas do Estado (TCE) determinou, no final da manhã desta quarta-feira (23), nova suspensão da licitação para término da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Bauru.

Trata-se do terceiro edital, cuja licitação teve início na terça-feira (21). O pedido de suspensão foi feito ao TCE pela Aegea Saneamento. Após longo debate, os conselheiros decidiram, por 5 votos a 1, paralisar novamente o processo para que as bases da concorrência sejam melhor definidas, principalmente no que diz respeito à exigência de atestados para obras de drenagem da cidade no futuro contrato a ser firmado com a empresa ou consórcio vencedor.

