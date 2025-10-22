Suspeito de abusar de enteada tenta subornar ex para não acusá-lo

Arealva - Um homem de 61 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (22), em Arealva (41 quilômetros de Bauru), acusado de descumprir medida protetiva de urgência. Investigado por suspeita de abusar sexualmente de sua enteada com problemas de saúde mental, segundo boletim de ocorrência (BO), ele teria oferecido dinheiro à ex-companheira para que ela mudasse o seu depoimento com o objetivo de evitar uma eventual responsabilização criminal.

De acordo com o registro policial, a mulher procurou a delegacia para informar que, mesmo com a ordem judicial, o seu ex-companheiro estaria insistindo em manter contato com ela e pedindo para que não dê prosseguimento às denúncias contra ele pelo crime de estupro de vulnerável contra sua filha, inclusive com a oferta de dinheiro.

A suposta vítima dos abusos sexuais foi quem atendeu o suspeito na porta de sua residência, gravando o descumprimento da medida protetiva. O delegado Roberto Cabral Medeiros pediu, então, a prisão preventiva do investigado, que foi concedida pela Justiça. O mandado de prisão foi cumprido nesta quarta e ele ficará à disposição da Justiça.