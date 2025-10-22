Homem é preso pela Polícia Civil por vender bebidas falsificadas

Itapuí - A Polícia Civil de Itapuí (44 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante, nesta semana, um homem de 49 anos suspeito de comercializar bebidas alcoólicas falsificadas em um estabelecimento localizado no Balneário Mar Azul.
A ação foi realizada por investigadores e escrivães da Delegacia de Itapuí, durante diligências voltadas à apuração de denúncias de venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. No local, a equipe foi recebida pelo proprietário.
Ele permitiu a entrada dos policiais para vistoria e, durante a inspeção, os agentes localizaram garrafas de uma marca de vodca com lacre violado e unidades de uísque com rótulos parcialmente descolando, com indícios de falsificação.
Diante da suspeita, os policiais entraram em contato com um técnico representante da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), a quem enviaram fotos das garrafas.
Após análise, o especialista confirmou que os produtos apresentavam divergências em relação aos padrões originais, tratando-se de bebidas falsificadas.
No interior do comércio, também foram encontradas diversas garrafas de vidro vazias, ao lado de galões de cachaça, o que reforçou a suspeita de reenvase de bebidas de menor valor em garrafas de marcas conhecidas.
Questionado, o proprietário do local afirmou que não possuía notas fiscais das bebidas, alegando que as comprava de um vendedor itinerante, que oferecia os produtos por preço abaixo do praticado no mercado.
Diante das evidências, o delegado Aldo Eduardo Lorenzini compareceu ao local e determinou a apreensão de todas as bebidas e recipientes vazios. O responsável foi autuado em flagrante pelo crime de falsificação de bebidas, previsto no artigo 272, §1º, do Código Penal, e ficou à disposição da Justiça.