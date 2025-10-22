Homem é preso pela Polícia Civil por vender bebidas falsificadas

Itapuí - A Polícia Civil de Itapuí (44 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante, nesta semana, um homem de 49 anos suspeito de comercializar bebidas alcoólicas falsificadas em um estabelecimento localizado no Balneário Mar Azul.

A ação foi realizada por investigadores e escrivães da Delegacia de Itapuí, durante diligências voltadas à apuração de denúncias de venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. No local, a equipe foi recebida pelo proprietário.

Ele permitiu a entrada dos policiais para vistoria e, durante a inspeção, os agentes localizaram garrafas de uma marca de vodca com lacre violado e unidades de uísque com rótulos parcialmente descolando, com indícios de falsificação.