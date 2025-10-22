22 de outubro de 2025
ÓBITO NO LOCAL

Jovem é preso suspeito de matar o irmão a facadas em Pratânia

Por Lilian Grasiela | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa
Homicídio ocorreu em um imóvel no bairro Nova Prata; quando a PM chegou, suspeito estava no local e admitiu o crime
Pratânia - Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante, nesta terça-feira (21), em Pratânia (70 quilômetros de Bauru), suspeito de matar a facadas o próprio irmão, de 29 anos, na residência onde eles moravam, no bairro Nova Prata.

Segundo o registro policial, por volta das 15h, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender um caso de esfaqueamento no local. Quando os policiais chegaram, avistaram o suspeito, L.H.O., em frente ao imóvel.

Questionado, de acordo com o registro policial, o jovem admitiu que havia desferido facadas em seu irmão, M.F.O., alegando que era alvo de agressões frequentes e que havia decidido que "não iria apanhar calado".

O óbito da vítima foi constatado pelo Samu. A Polícia Científica foi acionada para a perícia e, depois, o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. A faca usada no crime foi apreendida.

L.H.O. foi conduzido ao plantão policial e autuado em flagrante pela Polícia Civil por homicídio qualificado. Ele permaneceu à disposição da Justiça, na Cadeia Pública de Itatinga, aguardando a audiência de custódia.

