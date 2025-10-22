TCE manda paralisar licitação da ETE Bauru mais uma vez

O plenário do Tribunal de Contas do Estado (TCE) determinou, no final da manhã desta quarta-feira (23), nova suspensão da licitação para término da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Bauru. Trata-se do terceiro edital, cuja licitação teve início nesta terça-feira (21). O pedido de suspensão foi feito ao TCE pela Aegea, uma das gigantes do setor de saneamento básico.

Após longo debate, os conselheiros decidiram, por 5 votos a 1, paralisar novamente o processo para que as bases da concorrência sejam melhor definidas, principalmente no que diz respeito à exigência de atestados para obras de drenagem da cidade no futuro contrato a ser firmado com a empresa ou consórcio vencedor.

Para lembrar, com base em uma decisão do Tribunal de Justiça (TJ), que derrubou liminar concedida semana passada em primeira instância para paralisar a concorrência, dois consórcios e uma empresa compareceram à sessão de habilitação da licitação para o término da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e das obras de drenagem de Bauru. O procedimento foi aberto às 9h e encerrado às 16h desta terça-feira (21), na Prefeitura.