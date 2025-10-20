Sumiço de morador de Macatuba: dois adolescentes são apreendidos

Macatuba - A Polícia Civil de Macatuba (46 quilômetros de Bauru) apreendeu cautelarmente, nesta segunda-feira (20), dois adolescentes suspeitos de envolvimento no desaparecimento de um morador da cidade que teve o seu veículo incendiado na noite de quinta-feira (16), em um canavial. Apesar das diligências durante todo o dia, até a publicação desta reportagem, o homem não havia sido localizado.

O delegado Richard Serrano preferiu não revelar detalhes sobre os indícios que o levaram a representar pela apreensão dos adolescentes para não atrapalhar as investigações. De acordo com ele, os dois foram levados à Fundação Casa de Bauru, onde ficarão por 45 dias, durante o trabalho de apuração.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, Marcio Marcelino dos Santos, de 42 anos, desapareceu após sair de sua residência, em Macatuba, na madrugada da última quinta (16). O delegado contou que ele estava em um Golf branco, que teria circulado por Bauru na manhã do mesmo dia.