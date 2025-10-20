20 de outubro de 2025
MISTÉRIO

Sumiço de morador de Macatuba: dois adolescentes são apreendidos

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
Carro pertencente a um homem de 42 anos, que desapareceu na quinta-feira (16), foi incendiado em um canavial
Macatuba - A Polícia Civil de Macatuba (46 quilômetros de Bauru) apreendeu cautelarmente, nesta segunda-feira (20), dois adolescentes suspeitos de envolvimento no desaparecimento de um morador da cidade que teve o seu veículo incendiado na noite de quinta-feira (16), em um canavial. Apesar das diligências durante todo o dia, até a publicação desta reportagem, o homem não havia sido localizado.

O delegado Richard Serrano preferiu não revelar detalhes sobre os indícios que o levaram a representar pela apreensão dos adolescentes para não atrapalhar as investigações. De acordo com ele, os dois foram levados à Fundação Casa de Bauru, onde ficarão por 45 dias, durante o trabalho de apuração.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, Marcio Marcelino dos Santos, de 42 anos, desapareceu após sair de sua residência, em Macatuba, na madrugada da última quinta (16). O delegado contou que ele estava em um Golf branco, que teria circulado por Bauru na manhã do mesmo dia.

Por volta das 14h, conforme Serrano, o veículo foi encontrado pela Polícia Militar (PM) abandonado em um canavial de Macatuba — intacto, destravado e com a chave no contato. Como a consulta pela placa não indicava queixa de furto ou roubo, ele foi deixado no local pela guarnição.

Mais tarde, durante a noite, o automóvel foi incendiado. A Polícia Civil encontrou no local um cartão bancário parcialmente queimado, que poderá auxiliar nas investigações. A família de Marcio registrou um boletim de ocorrência (BO) de desaparecimento na manhã de sexta-feira (17).

Durante todo o dia, equipes da PM e da Polícia Civil, com o apoio do helicóptero Águia, realizaram buscas no canavial e em uma área de mata próxima, quase na divisa com Pederneiras, mas o homem não foi encontrado. As investigações prosseguem visando à localização dele.

