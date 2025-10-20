Homem é preso suspeito de tentar matar a facadas a ex-namorada

Lins - Um homem de 31 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), neste final de semana, em Lins (102 quilômetros de Bauru), suspeito de tentar matar a facadas a ex-namorada, de 25 anos, em um imóvel no Centro. A vítima foi internada na Santa Casa e segue em estado grave.

De acordo com o registro policial, o fato ocorreu no fim da manhã de sábado (18). Testemunhas acionaram a PM informando que o suspeito de esfaquear a vítima - que já havia sido socorrida - estava no interior de uma residência na avenida Duque de Caxias.

Policiais militares foram até o endereço e avistaram o homem, que foi abordado. Questionado, segundo a corporação, ele admitiu o crime. Uma faca que teria sido usada para golpear a mulher foi localizada em uma janela e apreendida para realização de perícia.