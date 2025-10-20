Câmara de Bauru realizará ciclo de debates sobre a crise hídrica

A Câmara Municipal de Bauru vai iniciar, em novembro, um ciclo de debates sobre a crise hídrica que há anos afeta a cidade. A iniciativa é do vereador Júnior Rodrigues (PSD), presidente da Comissão de Meio Ambiente, e tem como objetivo manter o tema em discussão permanente, mesmo após o retorno das chuvas, além de monitorar as medidas que vêm sendo adotadas pelo DAE e pela Prefeitura para evitar novos períodos de desabastecimento.

Segundo o parlamentar, o debate público não pode se encerrar quando a crise é amenizada. “A chuva traz alívio, mas não resolve o problema estrutural. Se a gente relaxar agora, no ano que vem, vai acontecer tudo de novo. É hora de discutir soluções definitivas, cobrar planejamento e envolver toda a sociedade. A gente sabe que menos pessoas sofreram por conta de ações já realizadas, mas quem foi afetado ficou mais dias sem uma gota da torneira”, afirma Júnior Rodrigues.

O ciclo de audiências públicas começa no próximo mês e seguirá no primeiro semestre de 2026. Os encontros, sempre às terças-feiras, às 10h, vão reunir gestores públicos, universidades, entidades ambientais e representantes da sociedade civil.

Temas