Câmara de Agudos abre Comissão Processante contra Auro Octaviani

Agudos - A Câmara Municipal de Agudos (13 quilômetros de Bauru) abriu, na sessão desta segunda-feira (20), por 7 votos a 5, Comissão Processante (CP) contra o vereador Auro Octaviani (MDB), que foi afastado temporariamente do cargo. No requerimento protocolado na Casa, a autora do pedido do CP citava que o parlamentar foi um dos 13 denunciados pelo Ministério Público (MP), na semana passada, por participação em um suposto esquema de corrupção que visou à cassação do mandato de Altair Francisco da Silva, na época prefeito do município (leia abaixo). A Comissão será presidida por Leandro Corrêa (Republicano) e terá Juninho Artioli (Podemos) como relator e Rubens Soares De Oliveira (MDB), o Borebi, como membro.

De acordo com o documento, o vereador foi denunciado pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa para obter falso testemunho e coação no curso no processo, condutas que, na avaliação da requerente, "comprovam que o denunciado procedeu de modo incompatível com a dignidade da Câmara e faltou com o decoro na sua conduta pública, bem como utilizou-se do mandato para a prática de atos de corrupção e improbidade administrativa".

Em um vídeo postado no Facebook, Auro disse que a denúncia oferecida pelo MP ainda não foi recebida pela Justiça, que trata-se do segundo pedido de CP protocolado pela munícipe contra ele e que confia na Justiça. Segundo ele, as acusações foram baseadas em "conversa pessoal de cinco anos atrás com amigo da época" que teria sido tirada "completamente do contexto" e na declaração de uma pessoa que mudou mais de uma vez o depoimento, sem provas.

Denúncia