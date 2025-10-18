Região de Bauru adota economia circular e já soma 182 brechós

A região de Bauru abriga 182 negócios do segmento de brechós, sendo 129 deles microempreendedores individuais (MEIs), segundo pesquisa realizada pelo Sebrae-SP. O número reflete o crescimento do consumo consciente e o fortalecimento da economia circular, tendências que vêm impulsionando o mercado de produtos usados em todo o Estado de São Paulo, onde já existem 7.348 pequenos negócios voltados ao comércio varejista de itens de segunda mão 5.211 (71%) deles registrados como MEIs.
Entre os produtos mais procurados pelos consumidores estão roupas masculinas (51%), femininas (50%), calçados (46%), acessórios como bolsas, bijuterias e óculos (43%) e roupas de grife (42%).
Os principais motivos que levam os consumidores a comprar em brechós são os preços mais baixos (71%), a qualidade dos produtos (45%) e a sustentabilidade associada ao consumo consciente (43%). Em média, os clientes gastam de R$ 50 a R$ 100 por compra, e 32% afirmam visitar brechós a cada dois meses, enquanto 22% realizam compras semestrais.
Para Carol Fabris Ferreira, coordenadora de Pesquisas do Sebrae-SP, o movimento observado em Bauru e em todo o estado está alinhado a uma tendência global. "O consumo mais sustentável e consciente é uma tendência mundial. Somado a isso, a busca por preços mais acessíveis, o interesse por peças únicas e estilosas e a crescente conscientização sobre o impacto ambiental têm impulsionado o setor", afirma.
O levantamento mostra ainda que 84% dos consumidores preferem realizar as compras em brechós físicos, enquanto 40% utilizam também canais online. A grande maioria, 93%, considera o consumo em brechós uma forma sustentável de comprar, embora 30% acreditem que ainda é necessário ampliar a conscientização sobre o tema. Cerca de 39% afirmam levar em conta questões ambientais ao decidir suas compras, 37% consideram esse aspecto ocasionalmente e apenas 7% nunca o fazem.
Apesar da expansão do setor, há desafios a superar. 44% dos consumidores já deixaram de comprar em brechós devido ao estado de conservação das peças, enquanto 38% apontaram preços elevados e 31% mencionaram falta de higiene ou organização como fatores negativos. Para melhorar a experiência de compra, 54% dos entrevistados sugerem maior variedade de tamanhos, 49% pedem melhor organização das lojas e sites, e 45% desejam mais promoções e descontos.
Com mais de 15 anos de experiência no mercado second hand, a empresária Michelle Svicero acompanhou de perto a evolução e popularização dos brechós, inclusive na região de Bauru. Formada em moda, ela conta que a paixão pelo segmento surgiu de forma natural. "Comecei visitando brechós para estudar peças de décadas passadas e me encantei pela exclusividade, pelo custo-benefício e pela sensação de garimpar verdadeiros tesouros", relembra.
Para Michelle, o propósito do negócio vai além da compra e venda de roupas: trata-se de transformar o hábito de consumo das mulheres e mostrar que é possível comprar peças de qualidade, reutilizar e ainda recuperar parte do investimento. "É uma forma mais inteligente e sustentável de consumir", afirma. Ela acredita que o sucesso de um brechó depende de curadoria rigorosa, entendimento do público e padrão de qualidade consistente. "O maior desafio é equilibrar razão e emoção nas escolhas, entender o que o cliente deseja e oferecer uma experiência de compra acessível e democrática, capaz de encantar até quem nunca entrou em um brechó", destaca.
Mesmo com os avanços, Michelle lembra que o setor ainda está em processo de profissionalização. "Quando começamos, não havia referências nem modelos consolidados. Tudo era feito de forma amadora. Testamos diversos formatos de compra, venda e consignação até entender o que funcionava melhor", relata. Dessa vivência nasceu a Release Franchising, criada para compartilhar aprendizados e oferecer um modelo estruturado a novos empreendedores. "Nosso objetivo é facilitar a jornada de quem deseja entrar nesse mercado, oferecendo processos e métricas definidos para evitar os erros que nós mesmos enfrentamos", conclui.
A pesquisa Brechós 2025, elaborada pelo Sebrae-SP, foi construída a partir de duas sondagens: a primeira mapeou o varejo de produtos usados no Estado de São Paulo e a segunda reuniu dados de campo obtidos com 400 consumidores de brechós, entre os dias 23 de abril e 4 de maio de 2025.