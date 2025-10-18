Região de Bauru adota economia circular e já soma 182 brechós

Com mais de 15 anos de experiência no mercado second hand, a empresária Michelle Svicero acompanhou de perto a evolução e popularização dos brechós, inclusive na região de Bauru. Formada em moda, ela conta que a paixão pelo segmento surgiu de forma natural. "Comecei visitando brechós para estudar peças de décadas passadas e me encantei pela exclusividade, pelo custo-benefício e pela sensação de garimpar verdadeiros tesouros", relembra.

Para Michelle, o propósito do negócio vai além da compra e venda de roupas: trata-se de transformar o hábito de consumo das mulheres e mostrar que é possível comprar peças de qualidade, reutilizar e ainda recuperar parte do investimento. "É uma forma mais inteligente e sustentável de consumir", afirma. Ela acredita que o sucesso de um brechó depende de curadoria rigorosa, entendimento do público e padrão de qualidade consistente. "O maior desafio é equilibrar razão e emoção nas escolhas, entender o que o cliente deseja e oferecer uma experiência de compra acessível e democrática, capaz de encantar até quem nunca entrou em um brechó", destaca.

Mesmo com os avanços, Michelle lembra que o setor ainda está em processo de profissionalização. "Quando começamos, não havia referências nem modelos consolidados. Tudo era feito de forma amadora. Testamos diversos formatos de compra, venda e consignação até entender o que funcionava melhor", relata. Dessa vivência nasceu a Release Franchising, criada para compartilhar aprendizados e oferecer um modelo estruturado a novos empreendedores. "Nosso objetivo é facilitar a jornada de quem deseja entrar nesse mercado, oferecendo processos e métricas definidos para evitar os erros que nós mesmos enfrentamos", conclui.