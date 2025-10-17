Operação flagra grande quantidade de drogas em mata; 2 são presos

Igaraçu do Tietê - Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar (PM), além do Canil e da Cavalaria do 13.º Baep, desarticularam uma associação criminosa que atuava no comércio de drogas em Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru) e apreenderam grande quantidade de entorpecentes em uma área de mata, além de dinheiro e materiais usados na atividade ilícita. Dois homens foram presos em flagrante e um terceiro teve a prisão solicitada à Justiça.

A ação foi deflagrada visando ao cumprimento de mandados de busca expedidos pela Justiça, que tinham como alvos residências no bairro CDHU. Nas diligências, um homem de 21 anos foi localizado em sua casa com três porções de maconha, celular e 14 embalagens com adesivos "Colômbia Gold", indicando, segundo a polícia, padronização e possível comercialização. Um dos investigados não se encontrava em seu imóvel, onde as equipes apreenderam R$ 1.100,00.

Ainda durante as buscas, de acordo com a polícia, denúncias anônimas informaram que os suspeitos armazenavam as drogas em uma área de mata próxima à residência de um deles. No local indicado, foram encontradas uma mochila, duas balanças de precisão, tesoura, faca, inúmeros pinos plásticos vazios, além de 47 pinos contendo cocaína. Com a ajuda de um cão farejador da PM, mais pacotes com entorpecentes foram localizados em vários pontos da mata.