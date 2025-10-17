Polícia apreende e faz prisão em associação de cannabis medicinal

Lins - A Polícia Civil apreendeu, nesta quinta-feira (16), dezenas de pés de maconha e uma arma de fogo em uma associação de Lins (102 quilômetros de Bauru) que atua no cultivo de cannabis para uso medicinal e declara possuir dois processos em curso que reconhecem e garantem sua atividade. Um homem foi preso em flagrante.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) recolheram 466 pés de maconha, além de 96 pés em fase de produção do óleo em uma estufa na associação, que fica no bairro Garcia, após investigação apontar o plantio de cannabis.

"Um homem de 37 anos que estava no local foi preso em flagrante. Além da droga, foi apreendida uma arma de fogo. O caso foi registrado como localização/apreensão de objeto, falsificação e adulteração de produtos terapêuticos/medicinais, e fabricação e tráfico de drogas", declarou a pasta.