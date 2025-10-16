Homem em condicional agride a ex na frente dos filhos e é preso

Jaú - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), nesta quinta-feira (16), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), após invadir a casa da ex-companheira e agredi-la na frente dos três filhos, dois deles com diagnóstico de autismo. Em liberdade condicional por roubo, ele foi autuado por violência doméstica e permaneceu preso.

O fato ocorreu no Jardim Santa Helena. A vítima contou à PM que o seu ex-companheiro foi até a residência dela e, ao ter a entrada negada, pulou o portão e passou a agredi-la com chutes nas pernas e costelas, além de socos no rosto e na boca. O agressor também teria tomado o celular da mulher e o jogado ao chão.

Segundo a PM, as agressões ocorreram na presença dos três filhos dela - dois com diagnóstico de autismo, sendo um em grau severo. Após conseguir recuperar o aparelho, a vítima correu para a rua e acionou a PM, que prendeu o suspeito do lado externo da casa. Ele foi levado ao plantão, e ficou à disposição da Justiça.

Outro caso