Homem em condicional agride a ex na frente dos filhos e é preso

Jaú - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), nesta quinta-feira (16), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), após invadir a casa da ex-companheira e agredi-la na frente dos três filhos, dois deles com diagnóstico de autismo. Em liberdade condicional por roubo, ele foi autuado por violência doméstica e permaneceu preso.
O fato ocorreu no Jardim Santa Helena. A vítima contou à PM que o seu ex-companheiro foi até a residência dela e, ao ter a entrada negada, pulou o portão e passou a agredi-la com chutes nas pernas e costelas, além de socos no rosto e na boca. O agressor também teria tomado o celular da mulher e o jogado ao chão.
Segundo a PM, as agressões ocorreram na presença dos três filhos dela - dois com diagnóstico de autismo, sendo um em grau severo. Após conseguir recuperar o aparelho, a vítima correu para a rua e acionou a PM, que prendeu o suspeito do lado externo da casa. Ele foi levado ao plantão, e ficou à disposição da Justiça.
Outro caso
Na noite de quarta-feira (15), a PM prendeu em flagrante, no Jardim Orlando Ometto, também em Jaú, um homem que, após consumir bebida alcoólica, iniciou uma série de ataques físicos contra sua companheira, que culminaram no deslocamento do ombro dela.
Segundo a polícia, a vítima foi encontrada visivelmente abalada, com lesões aparentes, e contou que implorou para que o homem parasse de bater nela, mas foi ignorada. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir em direção à via pública, mas foi detido.
Ainda de acordo com a PM, no trajeto até o plantão policial, o agressor tentou coagir a vítima. Ele foi preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça e a mulher foi encaminhada a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento e foi liberada após medicação.