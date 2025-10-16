TJ derruba liminar e libera retomada da licitação da ETE Bauru

A 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) derrubou a liminar concedida em 18 de setembro passado pela juíza Ana Lúcia Graça Lima Aiello, da Vara da Fazenda Pública de Bauru, que havia determinado a suspensão da concorrência pública referente à contratação das obras remanescentes da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vargem Limpa, principal empreendimento do sistema de esgotamento sanitário da cidade.

A nova decisão acolheu o agravo de instrumento interposto pela Prefeitura de Bauru, permitindo a continuidade do processo licitatório. Com isso, o município está novamente autorizado a prosseguir com as etapas de habilitação e julgamento das propostas para execução das obras.

A Prefeitura de Bauru informa que tomou conhecimento da decisão que autoriza a retomada da licitação da concessão da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vargem Limpa. "O município vai seguir a decisão judicial e retomar o processo, marcando uma data para a sequência da licitação, que será devidamente publicada no Diário Oficial, para que todos os interessados tenham acesso", afirma.