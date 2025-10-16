Homem rouba financeira, é preso e diz: 'devia para traficantes'

Botucatu - Um homem de 29 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na tarde desta quinta-feira (16), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), suspeito de invadir uma financeira no Centro da cidade, na noite anterior, portando uma pistola, e roubar dois celulares e cartão bancário de uma funcionária. Questionado, ele disse que cometeu o crime para pagar dívida contraída com traficantes dos "predinhos da Vila Jardim". Um dos aparelhos foi recuperado e devolvido à vítima, mas as investigações prosseguem.

Diligências em conhecidos pontos de venda de drogas visando à identificação e prisão do autor do roubo foram realizadas por policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu e do Grupo de Operações Especiais (GOE), com base em imagens do crime registradas por câmeras de segurança, desde a noite de quarta-feira (15).

Nesta quinta, pela manhã, as equipes apuraram que o suspeito seria um morador da região do Parque dos Pinheiros. Ele foi abordado quando saía de sua residência com a esposa e confessou o crime, alegando que tinha dívidas com traficantes. A arma utilizada no crime, que na verdade tratava-se de um simulacro, foi localizada em um entulho.