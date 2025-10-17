DAE e seu presidente estão na berlinda há semanas

Descompasso

Dois secretários do governo municipal de Bauru têm sido motivo de discussões e análises internas no núcleo dirigente do Palácio das Cerejeiras. São eles Cilene Bordezan, da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal; e o presidente do DAE, João Carlos Viegas da Silva. Cada qual por motivos diferentes, ambos não estariam em sintonia com a gestão e muito ausentes do cotidiano bauruense.

Reunião

A coluna recebeu uma informação, não oficial, de que Viegas teria uma reunião ainda hoje com Suéllen Rosim (PSD) para discutir sua situação. A prefeita retornou de Brasília, onde foi discutir o transporte aéreo em Bauru no Ministério de Portos e Aeroportos e na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Sudene

Um antigo político da cidade, observando as fotos da distribuição de caixas d' água pela prefeitura municipal, exclamou: "A Sudene voltou!". Nos últimos dias, o DAE entregou caixas d’água a moradores de regiões altas atendidas pelo Rio Batalha que se cadastraram para receber o benefício, muito comum em outras épocas em algumas regiões mais áridas do País. Sudene significa Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, órgão que ainda existe.