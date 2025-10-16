Homem é preso pela PM após agredir a esposa e o filho de 1 ano

Pirajuí - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), nesta quarta-feira (15), em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), suspeito de agredir com socos a mulher e o filho, de apenas 1 ano. Encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru, ele foi autuado pelo crime de violência doméstica.
Segundo registro policial, a mulher, de 26 anos, contou aos policiais que o marido, de 34 anos, chegou em casa embriagado, por volta das 19h45, e passou a ofendê-la sem motivos, agredindo-a na sequência com socos nos braços, ombro, costela e cabeça, além de desferir um soco nas costas do filho, de 1 ano.
Para fugir das agressões, ela seguiu para a residência da mãe, em outro bairro, onde acionou a Polícia Militar. Durante atendimento da ocorrência, o suspeito chegou ao endereço bastante alterado, e com sangue em seu braço. Questionado, ele declarou que havia se machucado após dar um soco no vidro da porta da cozinha.
O homem foi preso em flagrante e, após ser medicado no Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa, foi levado à DDM em Bauru, onde a ocorrência foi registrada e ele permaneceu à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia. A mulher e a criança também passaram por atendimento.
Outra ocorrência
Em julho de 2024, o menino, na ocasião com apenas dois dias de vida, foi internado em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal depois que uma técnica de enfermagem ministrou a ele uma fórmula (leite) misturada com álcool, ao invés de água, nas dependências da Santa Casa de Pirajuí.
Na época, a mãe registrou boletim de ocorrência (BO) em razão do filho ter sofrido uma grave reação. Ele foi transferido para a Maternidade Santa Isabel em Bauru para acompanhamento. A técnica de enfermagem foi afastada de suas funções e um processo administrativo foi instaurado para apurar o caso.