Homem é preso pela PM após agredir a esposa e o filho de 1 ano

Pirajuí - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), nesta quarta-feira (15), em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), suspeito de agredir com socos a mulher e o filho, de apenas 1 ano. Encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru, ele foi autuado pelo crime de violência doméstica.

Segundo registro policial, a mulher, de 26 anos, contou aos policiais que o marido, de 34 anos, chegou em casa embriagado, por volta das 19h45, e passou a ofendê-la sem motivos, agredindo-a na sequência com socos nos braços, ombro, costela e cabeça, além de desferir um soco nas costas do filho, de 1 ano.

Para fugir das agressões, ela seguiu para a residência da mãe, em outro bairro, onde acionou a Polícia Militar. Durante atendimento da ocorrência, o suspeito chegou ao endereço bastante alterado, e com sangue em seu braço. Questionado, ele declarou que havia se machucado após dar um soco no vidro da porta da cozinha.