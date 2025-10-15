Operação em adega apreende cocaína e bebidas sem nota fiscal

Lençóis Paulista - Uma operação conjunta realizada pela Polícia Civil, Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM), na tarde desta quarta-feira (15), em uma adega no Núcleo Habitacional João Zillo, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), resultou na apreensão de 252 pinos com cocaína, dinheiro e várias garrafas de uísque sem lacres e nota fiscal. Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

As forças de segurança cumpriram mandado de busca no estabelecimento após investigações conduzidas pela Delegacia de Lençóis Paulista apontarem a ocorrência de venda de entorpecentes no local, além da suposta falsificação e adulteração de bebidas alcoólicas.

Os pinos com cocaína foram encontrados na adega e em um imóvel na parte superior do comércio. Na operação, as equipes também apreenderam garrafas contendo uma bebida semelhante a uísque que, segundo registro policial, não tinham lacres e notas fiscais.