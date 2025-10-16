Pré-campanha de deputado esquenta a cada dia em Bauru

Federação Progressista 1
A respeito da informação divulgada na coluna desta quarta-feira (15), sobre o futuro comando local da nova Federação União Progressista (União Brasil + PP), que poderia ficar a cargo da ex-vereadora Chiara Ranieri (União), o vereador André Maldonado informa que fez uma consulta ao diretório estadual de seu partido, o PP.
Federação Progressista 2
Maldonado diz que foi informado de que não há definição sobre o comando da federação nem mesmo no Estado. Portanto, não haveria aqui também, segundo ele. “São especulações ainda. Não se sabe se será Chiara, se será o André (Maldonado) ou outra pessoa. As únicas certezas é que não sairei do PP, do qual serei o presidente municipal e serei candidato a deputado estadual.
MDB ratifica
Por falar em deputado estadual, dirigentes, vereadores e militantes do MDB de Bauru se reuniram anteontem, com a presença de lideranças regionais do partido, para ratificar a candidatura a deputado estadual do empresário Rodrigo Mandaliti, em dobradinha com o deputado federal João Cury, de Botucatu. Mandaliti preside o MDB bauruense.
Pederneirense
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça recebeu nesta terça-feira (14), em Brasília, o título de Cidadão Pederneirense. O prefeito em exercício de Pederneiras, Joãozinho da Farmácia (PSDB), participou da entrega da honraria, proposta pelos vereadores Nanci do Postinho, Edilson da Farmácia e Braguinha (todos do PSDB) e aprovada pelo Legislativo municipal em 8 de setembro deste ano.
Fraude no INSS
Os parlamentares haviam viajado à capital federal no mês passado, mas, na ocasião, não foi possível agendar o encontro com o ministro, cuja atenção tem sido voltada, entre outras demandas, às fraudes contra o INSS. Na mesma semana em que se tornou pederneirense, Mendonça ganhou destaque nacional ao determinar o bloqueio de cerca de R$ 390 milhões em bens e valores do Sindnapi, entidade da qual Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é vice-presidente.
Mundo pequeno
Dias antes, o ministro havia tornado facultativa a participação de testemunhas em depoimentos na comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) que apura o caso, após a convocação, entre outros nomes, de Tânia Carvalho dos Santos, esposa do “Careca do INSS”. Mendonça morou em Pederneiras na década de 1990, quando seu pai trabalhava no Banespa. O ministro ainda mantém familiares na cidade. Em Bauru, formou-se em Direito pela ITE.
Aplauso a servidores
O vereador Marcelo Afonso (PSD) parabenizou, durante a sessão da última segunda-feira (13), os funcionários do DAE pelas ações corretivas realizadas nas últimas semanas, com enfoque na região oeste da cidade e, inclusive, adiantou que irá solicitar a entrega de uma Moção de Aplauso aos servidores da empresa: “Temos que valorizar aqueles que merecem”, enfatizou Afonso.
Plano de Águas
O vereador Junior Rodrigues (PSD) defende um debate contínuo sobre o Plano Diretor de Águas e critica o impacto do plantio de eucaliptos e da expansão urbana desordenada sobre as nascentes e reservatórios de Bauru. Ele também anunciou uma Audiência Pública para discutir a onda de furtos no município, buscando entender as condições do policiamento e possíveis déficits no funcionamento das rondas.