Pré-campanha de deputado esquenta a cada dia em Bauru

Federação Progressista 1

A respeito da informação divulgada na coluna desta quarta-feira (15), sobre o futuro comando local da nova Federação União Progressista (União Brasil + PP), que poderia ficar a cargo da ex-vereadora Chiara Ranieri (União), o vereador André Maldonado informa que fez uma consulta ao diretório estadual de seu partido, o PP.

Federação Progressista 2

Maldonado diz que foi informado de que não há definição sobre o comando da federação nem mesmo no Estado. Portanto, não haveria aqui também, segundo ele. “São especulações ainda. Não se sabe se será Chiara, se será o André (Maldonado) ou outra pessoa. As únicas certezas é que não sairei do PP, do qual serei o presidente municipal e serei candidato a deputado estadual.

MDB ratifica

Por falar em deputado estadual, dirigentes, vereadores e militantes do MDB de Bauru se reuniram anteontem, com a presença de lideranças regionais do partido, para ratificar a candidatura a deputado estadual do empresário Rodrigo Mandaliti, em dobradinha com o deputado federal João Cury, de Botucatu. Mandaliti preside o MDB bauruense.