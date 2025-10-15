Operação em comércios prende 2 por venda de cigarros eletrônicos

Botucatu - Uma operação de fiscalização realizada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) em diversos estabelecimentos comerciais, entre adegas e tabacarias, atendendo a uma determinação da Delegacia Seccional de Polícia, resultou na prisão em flagrante de dois homens pela comercialização de cigarros eletrônicos, os conhecidos "vapes", nesta quarta-feira (15).

A ação tem como objetivo coibir a venda de bebidas alcoólicas adulteradas e de outros produtos proibidos, como dispositivos eletrônicos para fumar. Nas diligências, as equipes localizaram em dois estabelecimentos 82 cigarros eletrônicos, 188 refis de essência e 22 acessórios diversos para utilização desse dispositivo, tudo avaliado em mais de R$ 22 mil, de acordo com a Polícia Civil.

Ainda segundo a polícia, os responsáveis pelos comércios foram presos em flagrante com base no artigo 278 do Código Penal (por fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal). Eles pagaram fiança e responderão em liberdade.