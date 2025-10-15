16 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
VILA SÃO PAULO

Homem é encontrado morto dentro da própria casa em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JC Imagens
Segundo a Polícia Militar (PM), foi descartada a possibilidade de crime de atentado contra a vida
Segundo a Polícia Militar (PM), foi descartada a possibilidade de crime de atentado contra a vida

Um homem de 67 anos, conhecido como “Seu Caio” e “Madruguinha”, foi encontrado morto, por volta das 13h desta quarta-feira (15), dentro da própria casa, na Vila São Paulo, em Bauru. Ele morava sozinho, acompanhado apenas do cachorro de estimação, segundo relatos de vizinhos.

De acordo com Clarisse dos Santos, conhecida como “Sol”, vizinha do idoso, ele não atendia ligações nem respondia aos chamados no portão havia dois dias. Preocupada, ela decidiu pular o muro para verificar o que havia acontecido.

Ao entrar, encontrou o homem caído sobre uma poça de sangue em um dos cômodos, com as portas do guarda-roupa abertas. No entanto, não havia sinais de arrombamento ou violência no imóvel.

“Seu Caio” havia passado recentemente por uma cirurgia na cabeça e estava em fase de recuperação, conforme informou ao JCNET a cuidadora responsável por ele, Aparecida Rodrigues Marques.

Segundo a Polícia Militar (PM), foi descartada a possibilidade de crime de atentado contra a vida e a perícia foi feita no local. O JC acompanha o caso.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários