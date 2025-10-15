Homem é encontrado morto dentro da própria casa em Bauru

Um homem de 67 anos, conhecido como “Seu Caio” e “Madruguinha”, foi encontrado morto, por volta das 13h desta quarta-feira (15), dentro da própria casa, na Vila São Paulo, em Bauru. Ele morava sozinho, acompanhado apenas do cachorro de estimação, segundo relatos de vizinhos.

De acordo com Clarisse dos Santos, conhecida como “Sol”, vizinha do idoso, ele não atendia ligações nem respondia aos chamados no portão havia dois dias. Preocupada, ela decidiu pular o muro para verificar o que havia acontecido.

Ao entrar, encontrou o homem caído sobre uma poça de sangue em um dos cômodos, com as portas do guarda-roupa abertas. No entanto, não havia sinais de arrombamento ou violência no imóvel.