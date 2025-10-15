16 de outubro de 2025
REGISTRADO NA DDM

Bauru: caso de assédio em escola é apurado e professor é afastado

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Bruno Freitas
Inquérito será instaurado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para investigar as denúncias
A Polícia Civil investiga denúncias de assédio e importunação sexuais feitas por familiares de duas alunas de uma escola estadual de Bauru contra um professor da unidade. O docente foi afastado de suas funções pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc) até a conclusão de processo de apuração preliminar.

De acordo com boletim de ocorrência (BO) registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) no último dia 8, a mãe de uma das estudantes, de 14 anos, narrou que a filha revelou à sua psicóloga os supostos abusos sofridos no ambiente escolar durante uma sessão de terapia, sendo realizada a sua escuta especializada.

Conforme o relato da adolescente, o professor sempre fazia algumas "brincadeiras" consideradas por ela inapropriadas mas, no último dia 22 de setembro, dia em que a cidade foi atingida por um forte vendaval, ele teria dado um tapa em suas nádegas, dizendo que ela não era "tão magra" e que "tinha bunda".

Após tomar ciência dos fatos, a mãe da aluna solicitou uma reunião com a direção da escola para informar sobre a situação e solicitar o afastamento do professor. Com o registro do BO, ela foi orientada pela Polícia Civil a enviar cópias do documento à unidade escolar e também à Unidade Regional de Ensino de Bauru.

No dia 11, outra mãe, de uma adolescente de 13 anos, também procurou a DDM e narrou que havia sido chamada para reunião na escola relativa a comentário inadequado feito pelo mesmo professor. Na ocasião, segundo ela, a filha contou que o docente teria passado as mãos em sua perna, fato comunicado à escola.

Resposta

Por meio de nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informou que repudia veementemente todo e qualquer ato de importunação sexual, dentro ou fora do ambiente escolar. "O docente está afastado durante o processo de apuração preliminar, que poderá resultar em sanções administrativas, inclusive exoneração do cargo", explicou.

"A estudante está recebendo acompanhamento dos profissionais do programa Psicólogos nas Escolas e do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva SP). Paralelamente, serão realizadas ações educativas com toda a comunidade escolar. A direção da Unidade Regional de Ensino de Bauru permanece à disposição da comunidade para quaisquer esclarecimentos", complementou.

