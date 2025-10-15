Bauru: caso de assédio em escola é apurado e professor é afastado

A Polícia Civil investiga denúncias de assédio e importunação sexuais feitas por familiares de duas alunas de uma escola estadual de Bauru contra um professor da unidade. O docente foi afastado de suas funções pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc) até a conclusão de processo de apuração preliminar.

De acordo com boletim de ocorrência (BO) registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) no último dia 8, a mãe de uma das estudantes, de 14 anos, narrou que a filha revelou à sua psicóloga os supostos abusos sofridos no ambiente escolar durante uma sessão de terapia, sendo realizada a sua escuta especializada.

Conforme o relato da adolescente, o professor sempre fazia algumas "brincadeiras" consideradas por ela inapropriadas mas, no último dia 22 de setembro, dia em que a cidade foi atingida por um forte vendaval, ele teria dado um tapa em suas nádegas, dizendo que ela não era "tão magra" e que "tinha bunda".